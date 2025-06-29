SST initial – Sauveteur Secouriste du Travail Centre de formation départemental Champvert

SST initial – Sauveteur Secouriste du Travail 16 et 17 décembre Centre de formation départemental Nièvre

Sur inscription – 160 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T08:30:00 – 2025-12-16T17:30:00

Fin : 2025-12-17T08:30:00 – 2025-12-17T17:30:00

En tant qu’entreprise, vous savez combien la sécurité de vos collaborateurs est cruciale. La formation sauveteur secouriste du travail (SST) est une réponse reconnue à l’échelle nationale pour faire face aux risques professionnels et garantir une intervention rapide et efficace en cas d’accident. En choisissant de former vos salariés avec l’UDPS 58, vous choisissez un partenaire de confiance, capable de vous accompagner dans la mise en place d’un cadre de travail plus sûr et conforme aux obligations légales.

Les enjeux de la formation sauveteur secouriste du travail (SST) pour votre entreprise

La formation SST, c’est bien plus qu’un apprentissage de gestes de secours : elle s’intègre dans une démarche proactive de sécurité et de prévention. Le Code du travail impose aux entreprises de veiller à la sécurité de leurs employés, et disposer de sauveteurs secouristes du travail formés est une solution efficace pour répondre à cette exigence.

En formant vos équipes, vous réduisez les risques d’accidents et favorisez un environnement de travail sécurisé. Vous investissez dans la capacité de vos collaborateurs à réagir de manière appropriée face aux situations d’urgence, renforçant ainsi la sécurité collective et le bien-être de chacun.

Ce que comprend la formation SST avec l’UDPS 58

Notre formation SST est structurée en plusieurs modules pour couvrir l’ensemble des compétences nécessaires pour une intervention efficace :

Identification et évaluation des risques : Vos collaborateurs apprennent à repérer les dangers potentiels sur le lieu de travail et à adopter les comportements sécurisés adaptés.

Maîtrise des gestes de premiers secours : Ils acquièrent les compétences pour secourir efficacement une personne en situation d’urgence, qu’il s’agisse d’un malaise, d’une blessure ou d’une urgence vitale.

Rôle et responsabilités du SST : Ils comprennent le rôle du SST au sein de l’entreprise et son importance dans la sécurité collective.

Mises en situation pratiques : Des exercices concrets permettent à vos équipes de se préparer aux cas d’incidents réels, en appliquant les bons réflexes en cas de besoin.

À l’issue de cette formation, vos collaborateurs disposeront des compétences pour intervenir en toute sécurité, contribuer à la prévention des risques et promouvoir une culture de sécurité dans votre entreprise.

Centre de formation départemental 5 impasse du port, La Copine, 58300 Champvert Champvert 58300 Nièvre [{« type »: « email », « value »: « udps58@anps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 30 74 15 »}, {« type »: « link », « value »: « https://udps58.com »}]

La formation SST est essentielle pour assurer la sécurité de votre environnement de travail. Vous apprendrez à intervenir lors d’accidents du travail et à prévenir les risques professionnels. sst sauveteur secouriste du travail

© Association Nationale des Premiers Secours