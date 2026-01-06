St Ann (Reggae) Théâtre Impro Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé

St Ann (Reggae) Théâtre Impro Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08 22:00:00

Date(s) :

2026-03-08

18H00 Open Doors

18H15 19H00 St Ann

19H00 Théâtre d’impro

20H00 20H45 St Ann

ST ANN

Y’a des exercices musicaux qui ne s’improvisent pas !

D’autant plus lorsque l’on s’attaque à une légende vivante comme Bob Marley !

Nos 3 loustics et zikos émérites de ST ANN vont vous présenter en version acoustique les plus belles œuvres du père fondateur et inspirateur des rastafaris…

https://www.youtube.com/watch?v=Ek7a0LtZXSU .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : St Ann (Reggae) Théâtre Impro Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes

L’événement St Ann (Reggae) Théâtre Impro Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS