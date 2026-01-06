St Ann (Reggae) Théâtre Impro Marché de créateurs et producteurs locaux Crêpes La Loco Quimperlé
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Début : 2026-03-08 18:00:00
fin : 2026-03-08 22:00:00
2026-03-08
18H00 Open Doors
18H15 19H00 St Ann
19H00 Théâtre d’impro
20H00 20H45 St Ann
ST ANN
Y’a des exercices musicaux qui ne s’improvisent pas !
D’autant plus lorsque l’on s’attaque à une légende vivante comme Bob Marley !
Nos 3 loustics et zikos émérites de ST ANN vont vous présenter en version acoustique les plus belles œuvres du père fondateur et inspirateur des rastafaris…
https://www.youtube.com/watch?v=Ek7a0LtZXSU .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
