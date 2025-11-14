ST-ART Foire d’art contemporain Strasbourg

ST-ART Foire d’art contemporain

Rue Fritz Kieffer Strasbourg Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-14

fin : 2025-11-16

Rendez-vous incontournable pour les amateurs d’art et les collectionneurs, la foire d’art contemporain et de design de Strasbourg est l’une des foires françaises de référence.

Une centaine de galeries, françaises et internationales y sont représentées chaque année, à travers plus de 600 artistes. L’occasion de découvrir toute la variété et la créativité du paysage artistique contemporain. .

Rue Fritz Kieffer Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 37 67 67

