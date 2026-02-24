ST CHÉLY EN POCHE Saint-Chély-d’Apcher

ST CHÉLY EN POCHE

Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Début : 2026-04-04 09:30:00

fin : 2026-04-04 17:30:00

2026-04-04

La librairie Le Rouge & Le Noir, en partenariat avec la Médiathèque de ST CHELY D’APCHER, est heureuse de vous présenter son 4ème SALON DU LIVRE POCHE.

Suivez la page Facebook de la librairie, pour découvrir les auteurs présents sur le salon.

Cette année 20 auteurs seront présents pour faire partager leur amour de la littérature.

Suivez la page Facebook de la librairie, pour découvrir les auteurs présents sur le salon. .

Route du Malzieu Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 00 42 pascal.auredje@wanadoo.fr

The bookshop Le Rouge & Le Noir, in partnership with the Médiathèque de ST CHELY D’APCHER, is delighted to present its 4th SALON DU LIVRE POCHE.

Follow the bookshop’s Facebook page to find out more about the authors taking part.

