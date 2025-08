ST ETIENNE VALLÉE FRANÇAISE EN FÊTE ! Saint-Étienne-Vallée-Française

ST ETIENNE VALLÉE FRANÇAISE EN FÊTE ! Saint-Étienne-Vallée-Française mercredi 13 août 2025.

ST ETIENNE VALLÉE FRANÇAISE EN FÊTE !

Salle des fêtes Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Gratuit

Gratuit

Journée

Date : 2025-08-13 à 2025-08-15

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-15

Date(s) :

2025-08-13

Fête du village sur 3 jours. Au programme pétanque, concerts, soirées, repas et feu d’artifice le 15 août.

Saint Etienne Vallée Française est en fête le 13, 14, et 15 août !

Programme

13 août (organisé par l’APE)

14h30 Concours de pétanque doublette (100€ + mises)

15h Tirage

20h Concert suivi d’un Karaoké

23h Retraite aux flambeaux

14 août (organisé par Saint Etienne Ambiance)

14h30 Concours de pétanque doublette (120€ + mises)

15h Tirage

18h30 Apéro musical avec la « Pena Del Fuego » Repas Paëlla (15€ adultes, 12€ enfants de moins de 12 ans). Fromage + Dessert + Café. Réservation chez les commerçants du village.

22h Soirée avec « Show Bise Animation ».

15 août (organisé par Saint Etienne Ambiance)

10h Déjeuner Tripoux 12€. Réservation avant le 10 août au 07 60 41 65 16 (nombre de repas limité).

14h30 Concours de pétanque triplette (180€ + mises)

15h Tirage

22h Soirée avec « Fred Garnier » (by Nico effect)

23h30 Feu d’artifice (by Arti’fx)

Buvette et petite restauration sur place tout au long de la fête ! .

Salle des fêtes Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 7 60 41 65 16

English :

3-day village festival. On the program: pétanque, concerts, parties, meals and fireworks on August 15.

German :

Dorffest über drei Tage. Auf dem Programm stehen Petanque, Konzerte, Partys, Essen und ein Feuerwerk am 15. August.

Italiano :

Festa del villaggio per 3 giorni. In programma: bocce, concerti, feste, pasti e fuochi d’artificio il 15 agosto.

Espanol :

Fiesta popular de 3 días de duración. En el programa: petanca, conciertos, fiestas, comidas y fuegos artificiales el 15 de agosto.

