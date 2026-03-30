St Germain de Confolens Fête du printemps le bourg Confolens
St Germain de Confolens Fête du printemps le bourg Confolens vendredi 1 mai 2026.
St Germain de Confolens Fête du printemps
le bourg St germain de Confolens Confolens Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Venez célébrer la Fête du printemps à St-Germain de Confolens avec des produits du terroir, de l’artisanat, des producteurs locaux, des fleurs et de l’aménagement de jardin. Un vide-grenier est également organisé.
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le bourg St germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97
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English :
Come and celebrate the Spring Festival in St-Germain de Confolens with local produce, crafts, flowers and garden design. A garage sale is also organized.
L’événement St Germain de Confolens Fête du printemps Confolens a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Charente Limousine
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