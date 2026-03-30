St Germain de Confolens Fête du printemps le bourg Confolens

St Germain de Confolens Fête du printemps

le bourg St germain de Confolens Confolens Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Venez célébrer la Fête du printemps à St-Germain de Confolens avec des produits du terroir, de l’artisanat, des producteurs locaux, des fleurs et de l’aménagement de jardin. Un vide-grenier est également organisé.

.

le bourg St germain de Confolens Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the Spring Festival in St-Germain de Confolens with local produce, crafts, flowers and garden design. A garage sale is also organized.

L’événement St Germain de Confolens Fête du printemps Confolens a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Charente Limousine