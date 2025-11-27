ST GRAAL – BIG BAND CAFE Herouville St Clair
Après son 1er EP, des concerts complets (Point F, Boule Noire – Paris, La Marquise – Lyon), des 1eres parties de J. Papaconstantino, Hervé et Miel de Montagne et le phénomène « Je t’emmènerai » (6 millions de vues sur les réseaux sociaux, 1,7M de streams), St Graal revient avec un nouvel EP paru le 27 septembre. « Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal » portent sa marque : une énergie skate pop avec guitares incisives, pulse électro et voix auto-tunées, un rythme dansant et des textes imagés et romantiques (mais pas que).
BIG BAND CAFE 1 AV DU HAUT CREPON 14200 Herouville St Clair 14