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St Graal + Edel L’Atelier Cluses

St Graal + Edel L’Atelier Cluses vendredi 17 avril 2026.

Lieu : L'Atelier

Adresse : 1325, avenue Georges Clémenceau

Ville : 74300 Cluses

Département : Haute-Savoie

Début : 2026-04-17T20:30:00

Fin : 2026-04-17T00:00:00

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 15

Cluses

St Graal + Edel

L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses Haute-Savoie

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:30:00
fin : 2026-04-17 00:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Besoin d’un moment d’introspection ? On a ce qu’il vous faut !
Qui a dit que les histoires d’amour finissent mal, en général ?
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L’Atelier 1325, avenue Georges Clémenceau Cluses 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 98 97 45  adminallobroges@cluses.fr

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English : St Graal + Edel

Need a moment of introspection? We’ve got just the thing!
Who said that love stories usually end badly ?

L’événement St Graal + Edel Cluses a été mis à jour le 2025-12-22 par Cluses Arve & montagnes Tourisme

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