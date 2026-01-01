St Graal (et ses histoires d’amour) en showcase et séance de dédicaces à la Fnac Ternes ! Fnac Ternes Paris

Sur ce deuxième volet, St Graal a définitivement chassé la candeur de l’adolescence pour offrir les chansons d’un jeune homme devenu plus mature. Tout en tendant vers des sonorités plus brutes, toujours rythmées par des kicks électroniques et des guitares incisives et une parfaite maîtrise de l’autotune, le compositeur-producteur a recherché des textures plus aventureuses.

Les dernières histoires d’amour de St Graal est un récit complet, en 9 chapitres de nouveau. Dès le premier, il plonge l’auditeur dans les affres d’une relation toxique via C’est avec toi que je veux le faire, qu’il a composé et réalisé avec THÉA. Piégé dans cette pensée, avec Dernier extra, le chanteur clame son envie d’avoir un ultime contact avec cette personne. Goodbye, composé avec Élodie Charmensat du duo Ojos, arrive ensuite et fait le deuil de cette relation. Les garçons et les filles – le premier single qu’il a dévoilé – parle de l’ambiguïté, entre envie et appréhension de retomber amoureux.

Après le spleen de la séparation, Techno boom boom invite à une fête post-rupture. Ce second extrait de ce nouveau volet raconte ce lâcher-prise ainsi que cette plongée dans un état second. Au fur et à mesure que la fête avance, tout devient plus angoissant, sombre, intense et introspectif. Mais, au moment du refrain, mieux vaut tout oublier et se remettre à danser. Pour ce titre à cheval entre techno et rock, THÉA est de nouveau intervenue en réalisation additionnelle, en ajoutant cet effet digital wall of sound qui transcende le résultat. Contre-soirée, autre temps fort marqué par un riff addictif, détaille comment St Graal se perdait dans la nuit. En quête de bonheur et de rencontres, il courait en réalité après cette chimère qu’est la célébrité. À trop vouloir chercher, l’on peut retrouver l’âme sœur au détour d’une soirée et sentir à nouveau les Vertiges de l’amour. Si fort, que l’on envisagerait presque l’idée de se Tattoo son nom sur le bord de ses lèvres.Etil conclut en rappelant que ‘si la fin vient un jour cette histoire d’amour sera la plus belledetoute’ en écho à l’introductiondes ExtraordinairesHistoires d’Amour.

Ces deux volets forment au final un diptyque de 18 titres, Les histoires d’amour de St Graal

St Graal sera en showcase et en séance de dédicaces à la Fnac Ternes pour la sortie de son dernier album « les histoires d’amour de St Graal » et de son vinyle « les dernières histoires d’amour de St Graal – vol 2 »

Le samedi 17 janvier 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Fnac Ternes 26 av Ternes 75017 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp69384-st-graal-et-ses-histoires-damour-en-showcase-et-seance-de-dedicaces-a-la-fnac-ternes/



