St Graal Route De Fos RN 569 Istres

St Graal

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 20h30. Route De Fos RN 569 L’Usine Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

2026-04-24

St Graal, alias Léo Meynard, s’impose comme l’une des voix les plus prometteuses de la nouvelle scène pop française.

Révélé sur TikTok avec le viral Les dauphins, puis lauréat du Prix du Public aux Inouïs du Printemps de Bourges, il poursuit sa mue avec un second EP intense et sincère.

Entre amours blessées et renaissance, ses chansons mêlent émotions brutes et énergie pop-rock-électro. Auteur, compositeur et producteur, St Graal signe une “post-pop” vibrante, à la fois intime et dansante. Des titres comme Je t’emmènerai ou Premier Baiser confirment un univers entre Alt-J, The Strokes et la French touch.

Un artiste générationnel, libre et bouleversant, qui transforme les fêlures en hymnes lumineux. .

Route De Fos RN 569 L’Usine Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 02 21

St Graal, aka Léo Meynard, is establishing himself as one of the most promising voices on the new French pop scene.

