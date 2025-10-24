ST GRAAL JEFFERS WALDO – CRI’ART Auch

ST GRAAL JEFFERS WALDO Début : 2026-03-27 à 21:00. Tarif : – euros.

Un savant mélange de guitares incisives et de pulse electro, une énergie skate pop, des voix auto-tunées sur une poésie romantique aux allures de journal intime, ???? ?????????? se déploie tout en sensibilité et en énergie communicative. Une efficacité redoutable qui impose St Graal comme l’un des phénomènes pop de l’année !En 1ère partie, ?????????????? ?????????? et sa pop-electro psychédélique, inspirée par le courant art-pop britannique ! Un personnage hybride, comme sa musique…

CRI’ART 16 BIS RUE ROUGET DE LISLE 32000 Auch 32