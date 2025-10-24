ST GRAAL – LE SILEX Auxerre

ST GRAAL Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

?? ST GRAAL ?? [ POP ] Après son 1er EP, des concerts complets (Point F, Boule Noire – Paris, La Marquise – Lyon), des 1eres parties de J. Papaconstantino, Hervé et Miel de Montagne et le phénomène « Je t’emmènerai » ( 6 millions de vues sur les réseaux sociaux, 1,7M de streams), St Graal revient avec un nouvel EP à paraitre le 27 septembre . « Les extraordinaires histoires d’amour de St Graal » portent sa marque : une énergie skate pop avec guitares incisives, pulse électro et voix auto-tunées, un rythme dansant et des textes imagés et romantiques (mais pas que). 1ère partie

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89