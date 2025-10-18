St-Ho’ Fest Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

A partir de 20h salle polyvalente

Avec le groupe French Kiss

Repas Concert à 25€ (10 € 12 ans) sur réservation avant le 11 octobre Menu Choucroute, fromage, dessert, café

Réservations au 06 31 30 22 94 ou 06 29 18 32 16

Soirée organisée par les Acolytes des Bains .

Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 18 32 16

