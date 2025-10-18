St-Ho’ Fest Salle polyvalente Saint-Honoré-les-Bains
Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains Nièvre
Tarif : 10 – 10 – 25 EUR
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
2025-10-18
A partir de 20h salle polyvalente
Avec le groupe French Kiss
Repas Concert à 25€ (10 € 12 ans) sur réservation avant le 11 octobre Menu Choucroute, fromage, dessert, café
Réservations au 06 31 30 22 94 ou 06 29 18 32 16
Soirée organisée par les Acolytes des Bains .
Salle polyvalente Avenue du Dr Segard Saint-Honoré-les-Bains 58360 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 18 32 16
