St jam’s en concert chemin de la Blancarde Montbrun-les-Bains 8 juillet 2025 07:00

Drôme

St jam’s en concert chemin de la Blancarde Chez Eve au snack de la piscine Montbrun-les-Bains Drôme

Début : Mardi 2025-07-08

fin : 2025-07-08

2025-07-08

St Jam’s en concert



Concert standard jazz compositions , music-hall avec Jean Marie Wolf et son groupe

chemin de la Blancarde Chez Eve au snack de la piscine

Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 87 11 76

English :

St Jam’s in concert



Concert standard jazz compositions , music-hall with Jean Marie Wolf and his band

German :

St Jam’s im Konzert



Konzert Standard Jazz Kompositionen , Music-Hall mit Jean Marie Wolf und Band

Italiano :

St Jam’s in concerto



Concerto di composizioni standard jazz, music-hall con Jean Marie Wolf e il suo gruppo

Espanol :

St Jam’s en concierto



Concierto de composiciones estándar de jazz , music-hall con Jean Marie Wolf y su grupo

