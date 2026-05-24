Montblanc

ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE

place Edouard Barthe Montblanc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Musique et la St Jean sont de retour. Un événement idéal pour profiter d’une ambiance festive et conviviale entre amis !

La Fête de la Musique et la St Jean sont de retour. Cet évènement se déroule devant la mairie pour le plus grand bonheur de tous. Préparez-vous à vibrer au rythme de la musique live , grâce à des concerts gratuits organisés en extérieur, mais aussi à l’intérieur… Restauration et buvette sur place. .

place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr

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English :

The Fête de la Musique and St Jean are back. An ideal event to enjoy a festive and convivial atmosphere with friends!

L’événement ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34