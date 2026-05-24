ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE Montblanc
ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE Montblanc samedi 20 juin 2026.
Montblanc
ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE
place Edouard Barthe Montblanc Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique et la St Jean sont de retour. Un événement idéal pour profiter d’une ambiance festive et conviviale entre amis !
La Fête de la Musique et la St Jean sont de retour. Cet évènement se déroule devant la mairie pour le plus grand bonheur de tous. Préparez-vous à vibrer au rythme de la musique live , grâce à des concerts gratuits organisés en extérieur, mais aussi à l’intérieur… Restauration et buvette sur place. .
place Edouard Barthe Montblanc 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 98 50 03 contact@mairie-montblanc.fr
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English :
The Fête de la Musique and St Jean are back. An ideal event to enjoy a festive and convivial atmosphere with friends!
L’événement ST JEAN ET FÊTE DE LA MUSIQUE Montblanc a été mis à jour le 2026-05-24 par 34 ADT34
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