St Michel de villadeix en fête Saint-Michel-de-Villadeix
St Michel de villadeix en fête Saint-Michel-de-Villadeix samedi 27 septembre 2025.
St Michel de villadeix en fête
Saint-Michel-de-Villadeix Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-27
Fête foraine les deux jours
samedi repas et animation musicale clôturée par un feu d’artifice
dimanche vide grenier .
Saint-Michel-de-Villadeix 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 63 38 06
English : St Michel de villadeix en fête
German : St Michel de villadeix en fête
Italiano :
Espanol : St Michel de villadeix en fête
L’événement St Michel de villadeix en fête Saint-Michel-de-Villadeix a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux