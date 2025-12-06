St Nicolas à Eglingen Eglingen

St Nicolas à Eglingen

19 Rue Principale Eglingen Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00

Une balade contée de Noël, en musique, suivie d’un moment de partage avec la chorale d’Eglingen.

19 Rue Principale Eglingen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 07

English :

A Christmas storytelling walk, with music, followed by a moment of sharing with the Eglingen choir.

