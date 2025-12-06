St Nicolas à Eglingen Eglingen
19 Rue Principale Eglingen Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-12-06 18:00:00
Une balade contée de Noël, en musique, suivie d’un moment de partage avec la chorale d’Eglingen.
Balade contée de la St Nicolas animée par la compagne Canaille.
Visite du St Nicolas, autour de boissons chaudes, et des traditionnels Manalas. .
19 Rue Principale Eglingen 68720 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 25 39 07
English :
A Christmas storytelling walk, with music, followed by a moment of sharing with the Eglingen choir.
