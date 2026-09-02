St Nicolas chez les nutons Sedan

Informations pratiques

Sedan

St Nicolas chez les nutons

Fond de Givonne Sedan Ardennes

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif enfant

Tarif pré-vente par enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Un après-midi récréatif chez St Nicolas – 2h de Spectacle immersif au coeur des légendes Ardennaises – Pour enfants de 3 à 12 ans et parents accompagnants – Espace couvert et chauffé.Au programme :- La forêt enchantée des Nutons – Spectacle immersif théâtralisé proposant 3 animationsparticipatives – Décors féériques – Ambiance de Noël -Personnages légendaires – Univers de légende – concept exclusif.- La légende de St Nicolas – Conte imagé – Dans un univers imaginaire, cette animation présentede façon inattendue la véritable légende de St Nicolas, des enfants perdus, du boucher, et du père fouettard…- Le Candy bar de la fée bleue – Instant prisé des enfants où ceux-ci échangent leurs jetons et Louis glanés lors du parcours immersif.- Oligo et le lutin farceur : Spectacle vivant de clôture interprété par l’équipe artistique. Vingt minutes de complicité avec les enfants suivies d’une séance de photo avec les personnages légendaires.- Rencontre avec St Nicolas : Instant d’enchantement des enfants au contact de St Nicolas, de père fouettard et des personnages légendaires du petit monde magique des Nutons.- Goûter des mamies Gâteaux : Moment de douceur en famille dans une ambiance très conviviale. Pâtisseries maison de Noël, chocolat et vin chaud.

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Fond de Givonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 6 47 98 69 61

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English :

A Creative Afternoon at St. Nicolas—A 2-hour immersive show set in the heart of Ardennes legends—For children ages 3 to 12 and accompanying parents—Indoor, heated venue.On the program: – The Enchanted Forest of the Nutons – An immersive theatrical show featuring 3 interactive activities – Magical sets – Christmas atmosphere – Legendary characters – A world of legend—an exclusive concept. – The Legend of St. Nicholas – An imaginative tale – Set in an imaginary world, this activity presents—in an unexpected way—the true legend of St. Nicholas, the lost children, the butcher, and Father Whipper…- The Blue Fairy’s Candy Bar – A snapshot of the children exchanging the tokens and Louis they collected during the immersive journey.- Oligo and the Mischievous Elf: A live closing show performed by the artistic team. Twenty minutes of fun and interaction with the children, followed by a photo session with the legendary characters.- Meeting with St. Nicholas: A magical moment for the children as they meet St. Nicholas, Father Fouettard, and the legendary characters from the enchanted world of the Nutons.- Grandmas’ Treats: A sweet family moment in a very warm and friendly atmosphere. Homemade Christmas pastries, hot chocolate, and mulled wine.

L’événement St Nicolas chez les nutons Sedan a été mis à jour le 2026-09-02 par Ardennes Tourisme