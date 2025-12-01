St Nicolas inter-villages Salle Polyvalente Parroy Parroy

St Nicolas inter-villages

Salle Polyvalente Parroy 58 rue des écoles Parroy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 15:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Les associations et les municipalités du territoire vous proposent la Saint Nicolas !

Rendez-vous le dimanche 14 décembre à 15h30 (ouverture des portes 15h).

Au programme présence de Saint Nicolas spectacle la tambouille , contes d’hiver, présence de Saint Nicolas et goûter chaud.

Inscription obligatoire par retour du coupon auprès de la mairie. Gratuit pour les enfants d’Athienville.Tout public

English :

Local associations and municipalities bring you Saint Nicolas!

Join us on Sunday December 14 at 3:30pm (doors open at 3pm).

On the program: presence of Saint Nicolas, la tambouille show, winter tales, presence of Saint Nicolas and hot snack.

Registration required by returning coupon to Town Hall. Free for Athienville children.

L’événement St Nicolas inter-villages Parroy a été mis à jour le 2025-11-26 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS