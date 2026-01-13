St Patrick à la Croisée avec Tiuin à Lopérec. Lopérec

St Patrick à la Croisée avec Tiuin à Lopérec.

Tiúin Spéciale St-Patrick

Vendredi 13 mars 2026

⏰ 20h30

La Croisée Lopérec

Pour fêter la Saint-Patrick, La Croisée passe à l’heure irlandaise

Tiúin vous embarque pour une soirée folk irlandais, entre airs traditionnels, énergie collective et musique à partager.

Violons, guitare, harpe, contrebasse, voix…

Des mélodies qui donnent envie de taper du pied, de lever son verre et de se laisser porter par l’ambiance chaleureuse des pubs irlandais

Une soirée conviviale, festive et accessible, parfaite pour célébrer la St-Patrick ensemble, dans l’esprit de La Croisée.

Bar • Tapas • Cocktails (en plus de nos produits habituels)

Participation solidaire

Concert debout ambiance festive

Sortez le vert, venez chanter, danser et trinquer avec nous ☘️ .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

