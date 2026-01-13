St Patrick à la Croisée avec Tiuin à Lopérec. Lopérec
Lopérec Finistère
Tarif : – –
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Tiúin Spéciale St-Patrick
Vendredi 13 mars 2026
⏰ 20h30
La Croisée Lopérec
Pour fêter la Saint-Patrick, La Croisée passe à l’heure irlandaise
Tiúin vous embarque pour une soirée folk irlandais, entre airs traditionnels, énergie collective et musique à partager.
Violons, guitare, harpe, contrebasse, voix…
Des mélodies qui donnent envie de taper du pied, de lever son verre et de se laisser porter par l’ambiance chaleureuse des pubs irlandais
Une soirée conviviale, festive et accessible, parfaite pour célébrer la St-Patrick ensemble, dans l’esprit de La Croisée.
Bar • Tapas • Cocktails (en plus de nos produits habituels)
Participation solidaire
Concert debout ambiance festive
Sortez le vert, venez chanter, danser et trinquer avec nous ☘️ .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
