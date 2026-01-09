ST Patrick à l’école de musique de la MJC

53 Route de Bassemberg Villé Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Une soirée festive autour de la Saint-Patrick est organisée, avec une audition des élèves de l’école de musique sur ce thème.

La soirée se poursuivra par un moment convivial avec petite restauration, avant un bal folk en salle de spectacle animé par l’ensemble CODARIO. .

53 Route de Bassemberg Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00 contact@mjc-levivarium.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ST Patrick à l’école de musique de la MJC Villé a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé