St Patrick à l’Opus Place de l’église Ébreuil

St Patrick à l’Opus

Place de l’église Opus Café Ébreuil Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 19:00:00

fin : 2026-03-17 23:00:00

Date(s) :

2026-03-17

Venez fêter la Saint Patrick à l’Opus Café le JOUR J ! Musique 100% irish et dress code VERT…

À + À l’Opus !

.

Place de l’église Opus Café Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 82 92 10 opuscafe03450@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate Saint Patrick’s Day at Opus Café on D-Day! 100% Irish music and GREEN dress code…

À + À l’Opus!

L’événement St Patrick à l’Opus Ébreuil a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule