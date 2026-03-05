St Patrick à Noaillac Noaillac
St Patrick à Noaillac Noaillac vendredi 20 mars 2026.
St Patrick à Noaillac
salle des fêtes Noaillac Gironde
Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Venez fêter la St Patrick à Noaillac avec son Fish&Chips et ses frites maison ! .
salle des fêtes Noaillac 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 09 56 39 cerclenoaillac33@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : St Patrick à Noaillac
L’événement St Patrick à Noaillac Noaillac a été mis à jour le 2026-03-03 par OT de l’Entre-deux-Mers