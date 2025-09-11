St Patrick concerts Marckolsheim

St Patrick concerts Marckolsheim vendredi 13 mars 2026.

St Patrick concerts

impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13

Date(s) :
2026-03-13

Soirée festive à l’occasion de la St Patrick, avec de la musique et ambiance irlandaise
Let’s Rock !   .

impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69  contact@labouilloire.fr

English :

Festive evening on the occasion of St. Patrick’s Day, with Irish music and atmosphere

German :

Festlicher Abend anlässlich des St. Patrick’s Day mit irischer Musik und Atmosphäre

Italiano :

Serata di festa in occasione del giorno di San Patrizio, con musica e atmosfera irlandese

Espanol :

Noche festiva con motivo del Día de San Patricio, con música y ambiente irlandés

L’événement St Patrick concerts Marckolsheim a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme du Grand Ried