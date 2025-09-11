St Patrick concerts Marckolsheim
St Patrick concerts Marckolsheim vendredi 13 mars 2026.
St Patrick concerts
impasse de l’Ecole Marckolsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-03-13 19:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Soirée festive à l’occasion de la St Patrick, avec de la musique et ambiance irlandaise
Let’s Rock ! .
impasse de l’Ecole Marckolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 98 69 contact@labouilloire.fr
English :
Festive evening on the occasion of St. Patrick’s Day, with Irish music and atmosphere
German :
Festlicher Abend anlässlich des St. Patrick’s Day mit irischer Musik und Atmosphäre
Italiano :
Serata di festa in occasione del giorno di San Patrizio, con musica e atmosfera irlandese
Espanol :
Noche festiva con motivo del Día de San Patricio, con música y ambiente irlandés
