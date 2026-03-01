St Patrick Festival 2026 Centre Culturel Irlandais Paris
Du 12 au 21 mars, le vert sera de rigueur et la musique traditionnelle tout particulièrement à l’honneur au cours de plusieurs fabuleux événements. Découvrez plus de détails sur la programmation et réservez vos places ci-dessous :
- Jeudi 12 mars à 19h30 – Musique : introduction aux uillean pipes par Peter Browne
- Vendredi 13 mars à 19h30 – Cinéma : Baîté d’Eleanor O’Brien
- Samedi 14 mars à 19h30 – Chapel Session : Ena Brennan, Sean Mac Erlaine, Cahoimin O’Raghallaigh
- Dimanche 15 mars à partir de 13h – St. Patrick’s Family Day
- Mardi 17 mars à 19h30 – Cinéma : That from small island de Bríona Nic Dhiarmada
- Samedi 21 mars à 19h30 – Musique : Concert traditionnel Boxing Banjo
Notre festival Saint-Patrick est devenu un événement incontournable chaque année !
Du jeudi 12 mars 2026 au samedi 21 mars 2026 :
payant Tout public.
Centre Culturel Irlandais 5, rue des Irlandais 75005 Paris
