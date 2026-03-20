St Patrick salle JOUVIN Pertuis
St Patrick salle JOUVIN Pertuis vendredi 3 avril 2026.
St Patrick
Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026 de 19h30 à 1h. salle JOUVIN Salle des fêtes de Pertuis Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:30:00
fin : 2026-04-04 01:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Repas de la St Patrick avec le groupe de musique Les Larks.
Repas de la St Patrick avec le groupe de musique LES LARKS
Repas IRLANDAIS .
salle JOUVIN Salle des fêtes de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 29 52 64 marc.lecerf13@free.fr
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English :
St Patrick’s Day meal with music group Les Larks.
L’événement St Patrick Pertuis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pertuis