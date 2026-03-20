St Patrick salle JOUVIN Pertuis

St Patrick

Du vendredi 3 au samedi 4 avril 2026 de 19h30 à 1h. salle JOUVIN Salle des fêtes de Pertuis Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:30:00

fin : 2026-04-04 01:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Repas de la St Patrick avec le groupe de musique Les Larks.

Repas de la St Patrick avec le groupe de musique LES LARKS

Repas IRLANDAIS .

salle JOUVIN Salle des fêtes de Pertuis Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 83 29 52 64 marc.lecerf13@free.fr

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English :

St Patrick’s Day meal with music group Les Larks.

L’événement St Patrick Pertuis a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de Pertuis