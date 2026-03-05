St Patrick’s Day, à La Canopée Serres-Castet
St Patrick’s Day, à La Canopée Serres-Castet samedi 14 mars 2026.
St Patrick’s Day, à La Canopée
448Rue de Bielle Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Une soirée aux couleurs de l’Irlande, entre musique, bières et esprit festif jusqu’au bout de la nuit. .
448Rue de Bielle Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 36 17 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : St Patrick’s Day, à La Canopée
L’événement St Patrick’s Day, à La Canopée Serres-Castet a été mis à jour le 2026-03-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran