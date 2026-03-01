St Patrick’s day à l’Entrepôte

L’Entrepote Plomodiern Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Avec Sinn (Irish music) et Maelyss (dance)

Repas 20 € (sur réservation)

Entrée prix libre .

L’Entrepote Plomodiern 29550 Finistère Bretagne +33 2 98 93 46 87

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : St Patrick’s day à l’Entrepôte

L’événement St Patrick’s day à l’Entrepôte Plomodiern a été mis à jour le 2026-03-02 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE