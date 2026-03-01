St Patrick’s day au Môle Lampaul-Plouarzel
St Patrick’s day au Môle
72 Rue de Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère
Début : 2026-03-17 17:30:00
fin : 2026-03-17 23:30:00
2026-03-17
Mardi 17 mars, l’Auberge du Môle se pare de vert pour une soirée 100 % irlandaise, où convivialité, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !
Au programme
17h30 18h30 Apéritif irlandais
Cocktails et mocktails aux saveurs d’Irlande
Planches apéritives à partager
Concours de déguisement À vos plus beaux looks de Leprechaun !
À gagner un coffret irlandais
19h00 Dîner festif
Menu unique spécial Saint-Patrick
Réservation obligatoire.
Ensuite, place à la musique live avec un quintet.
Chansons et mélodies celtes pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et festive !
À vos chapeaux, trèfles et sourires rejoignez-nous nombreux pour célébrer la Saint-Patrick comme en Irlande !
Pensez à réserver votre table pour le repas. .
