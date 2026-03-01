St Patrick’s day au Môle Lampaul-Plouarzel

St Patrick’s day au Môle

72 Rue de Porspaul Lampaul-Plouarzel Finistère

Début : 2026-03-17 17:30:00

fin : 2026-03-17 23:30:00

2026-03-17

Mardi 17 mars, l’Auberge du Môle se pare de vert pour une soirée 100 % irlandaise, où convivialité, musique et bonne humeur seront au rendez-vous !

Au programme

17h30 18h30 Apéritif irlandais

Cocktails et mocktails aux saveurs d’Irlande

Planches apéritives à partager

Concours de déguisement À vos plus beaux looks de Leprechaun !

À gagner un coffret irlandais

19h00 Dîner festif

Menu unique spécial Saint-Patrick

Réservation obligatoire.

Ensuite, place à la musique live avec un quintet.

Chansons et mélodies celtes pour prolonger la fête dans une ambiance chaleureuse et festive !

À vos chapeaux, trèfles et sourires rejoignez-nous nombreux pour célébrer la Saint-Patrick comme en Irlande !

Pensez à réserver votre table pour le repas. .

72 Rue de Porspaul Lampaul-Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 2 98 84 00 34

English : St Patrick’s day au Môle

