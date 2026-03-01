St Patrick’s day Chez Gaud Ploubazlanec

St Patrick’s day

Chez Gaud 16 rue du port de Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez fêter la St Patrick Chez Gaud concert de Kerloa et des sonneurs Kerbaul-Michel. .

Chez Gaud 16 rue du port de Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement St Patrick’s day Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol