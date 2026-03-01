St Patrick’s day Chez Gaud Ploubazlanec
St Patrick’s day Chez Gaud Ploubazlanec samedi 21 mars 2026.
St Patrick’s day
Chez Gaud 16 rue du port de Loguivy Ploubazlanec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez fêter la St Patrick Chez Gaud concert de Kerloa et des sonneurs Kerbaul-Michel. .
Chez Gaud 16 rue du port de Loguivy Ploubazlanec 22620 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement St Patrick’s day Ploubazlanec a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol