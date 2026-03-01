St Patrick’s Family Day au Centre Culturel Irlandais Centre Culturel Irlandais Paris

Tradition désormais incontournable… Ce dimanche, à l’avant-veille de la Saint-Patrick, revêtez vos plus beaux habits verts et venez célébrer comme il se doit la fête nationale irlandaise lors d’une nouvelle après-midi familiale et festive, proposée en collaboration avec l’association Irish in France. Au programme : fanfare Poil O’Brass Band et mini-concerts dans la cour (Peter Browne, Brian Fleming, Rachael Ní Leannáin & Malcolm O’Loughlin), spectacles de rue par Miss Mary, ateliers de maquillage… La Médiathèque sera également ouverte. De quoi réjouir tous les goûts et tous les âges !

Au programme :

12h : Ouverture des portes

13h : Poil O’Brass Band

13h30 : mini-concert de Rachael Ní Leannáin & Malcolm O’Loughlin

14h15 : Miss Mary

15h : mini-concert de Peter Browne (uilleann pipes)

15h45 : Miss Mary

Fifigrime, Carole et Eva seront également à l’atelier maquillage pour vous sublimer ! Feuilletez des livres en anglais ou as Gaeilge dans la Médiathèque et initiez-vous au traditionnel bodhrán avec le troubadour Brian Fleming.

Cette année encore, nous vous demandons de réserver vos places pour vous permettre de profiter au mieux de l’après-midi !

Entrée par le 5 rue des Irlandais. Sortie uniquement par le 11 rue Lhomond.

Le dimanche 15 mars 2026

de 13h00 à 17h00

gratuit

Entrée libre (dans la cour)

Public enfants et jeunes.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des Irlandais 75005 Paris

