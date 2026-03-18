St Patrick’s party à la Cervoiserie Rue Alexandre Guillon Guéret

St Patrick’s party à la Cervoiserie

Rue Alexandre Guillon La Cervoiserie Guéret Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Venez fêter la Saint-Patrick dans votre Cervoiserie !

Animé par DJ PAT , venez vous ambiancer pour la plus grosse soirée de l’année

Vous trouverez restauration sur place avec nos pizzas, chips, saucissons.

Pour cet événement la Guinness sera exceptionnellement en pression.

Entrée gratuite avec de nombreux goodies sur place.

Nous espérons vous voir nombreux pour cet événement. .

Rue Alexandre Guillon La Cervoiserie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 61 15 14

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English : St Patrick’s party à la Cervoiserie

L’événement St Patrick’s party à la Cervoiserie Guéret a été mis à jour le 2026-03-15 par Creuse Tourisme