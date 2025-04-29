ST PAUL & THE BROKEN BONES, Le Rocher de Palmer, Cenon
ST PAUL & THE BROKEN BONES, Le Rocher de Palmer, Cenon mardi 10 novembre 2026.
ST PAUL & THE BROKEN BONES Mardi 10 novembre, 20h30 Le Rocher de Palmer Gironde
Tarif Plein : 29€ | Tarif Abonné.e : 26€ | Tarif Infidèle : 27€ | Tarif PMR/PSH : 27€ | Enfants de moins de 12 ans : 6€ | Carte Jeune Bdx Métropole 1 achetée – la même offerte : 29€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-10T20:30:00+01:00 – 2026-11-10T23:30:00+01:00
Quand on a partagé la scène avec The Rolling Stones ou les Black Pumas, quand on s’est produit à Coachella ou Glastonbury, on en a forcément sous le capot. Le sixième album du groupe — au titre éponyme — en est une démonstration limpide. Depuis bientôt quinze ans, Paul Janeway incarne une soul viscérale, nourrie des racines gospel de son Alabama natal. Porté par une voix et une présence scénique électrisantes, le collectif des huit musiciens — dont une section de cuivres 100% groove psych-funk — est taillé pour faire chavirer les salles. Leur dernier opus, cocktail suave de boucles hypnotiques, de ballades aux accents gospel et d’envolées rock aux couleurs cinématographiques, en sera la preuve flagrante.
Dernier album : St Paul & The Broken Bones, 2025, Oasis Pizza Records
LINE UP
Paul Janeway : chant – Jesse Phillips : basse – Browan Lollar : guitare – Kevin Leon : batterie – Al Gamble : claviers – Allen Branstetter : trompette – Chad Fisher : trombone – Amari Ansari : saxophone
Le Rocher de Palmer 1 rue Aristide Briand, Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://lerocherdepalmer.fr/st-paul-broken-bones-10112026-1930 »}]
St Paul & The Broken Bones renoue avec les racines profondes de la soul du Sud américain, prouvant une nouvelle fois que leur groove est imparable et que leur section de cuivres vaut toutes les pr … États-Unis Soul
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