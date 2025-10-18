ST PIERRE FÊTE L’AUTOMNE Saint-Pierre-de-Nogaret

ST PIERRE FÊTE L’AUTOMNE Saint-Pierre-de-Nogaret samedi 18 octobre 2025.

ST PIERRE FÊTE L’AUTOMNE

Salle des fêtes Saint-Pierre-de-Nogaret Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Samedi 18 Tournée des fouaces dans les villages aux alentours.

Dimanche 19 9h30 Rando départ de la salle des fêtes à 10h.

12h Repas animé par P.Rech, Méchoui d’automne. Réservation conseillée 07 86 78 56 03 ou comite.stpierre48@gmail.com. 20€ (repas 100% fait maison)

Pain cuit au four du village Vente de fouaces Grazilles de châtaignes et cidre.

Maquillage pour enfant et jeux gonflables.

Le village de Saint Pierre de Nogaret fête l’Automne !

Rendez-vous le week-end du 18 au 19 octobre à la salle des fêtes du village, au programme

Samedi 18

Tournée des fouaces dans les villages aux alentours.

Dimanche 19

9h30 Randonnée au départ de la salle des fêtes à 10h.

12h Repas sur place animé par P.Rech, au menu Méchoui d’automne = Soupe, méchoui, tartiflette, fromage, crumble pomme/coing. Réservation conseillée au 07 86 78 56 03 ou comite.stpierre48@gmail.com.

Tarif 20€ (repas 100% fait maison)

Pain cuit au four du village

Vente de fouaces

Grazilles de châtaignes et son cidre.

Maquillage pour enfant et jeux gonflables.

Venez nombreux !! .

Salle des fêtes Saint-Pierre-de-Nogaret 48340 Lozère Occitanie +33 7 86 78 56 03 comite.stpierre48@gmail.com

English :

Saturday 18: Fouaces tour of surrounding villages.

Sunday 19: 9:30am: Hike departs from salle des fêtes at 10am.

12pm: Meal hosted by P.Rech, Méchoui d’automne. Reservations recommended 07 86 78 56 03 or comite.stpierre48@gmail.com. 20 (100% home-cooked meal)

Bread baked in the village oven Sale of fouaces Chestnut grazilles and cider.

Face painting for children and inflatable games.

German :

Samstag, 18. September: Fouaces-Tour durch die umliegenden Dörfer.

Sonntag, 19. September: 9.30 Uhr: Wanderung ab dem Festsaal um 10 Uhr.

12 Uhr: Von P. Rech moderiertes Essen, Méchoui d’automne. Reservierung empfohlen (07 86 78 56 03 oder comite.stpierre48@gmail.com). 20? (100% hausgemachtes Essen)

Brot aus dem Dorfbackofen Verkauf von Fouaces, Kastaniengrazilles und Cidre.

Kinderschminken und aufblasbare Spiele.

Italiano :

Sabato 18: visita guidata dei villaggi circostanti.

Domenica 19: ore 9.30: escursione con partenza dalla sala del villaggio alle ore 10.00.

ore 12: pranzo a cura di P.Rech, Autunno Méchoui. Prenotazione consigliata 07 86 78 56 03 o comite.stpierre48@gmail.com. 20 (100% pasto fatto in casa)

Pane cotto nel forno del villaggio Vendita di grazilles di castagne e sidro.

Pittura del viso per i bambini e giochi gonfiabili.

Espanol :

Sábado 18: Visita guiada de los pueblos de los alrededores.

Domingo 19: 9.30 h: Excursión con salida del ayuntamiento a las 10 h.

12h: Comida ofrecida por P.Rech, Autumn Méchoui. Se recomienda reservar 07 86 78 56 03 o comite.stpierre48@gmail.com. 20 ¤ (comida 100% casera)

Pan cocido en el horno del pueblo Venta de fouaces Grazilles de castañas y sidra.

Pintacaras para los niños y juegos hinchables.

L’événement ST PIERRE FÊTE L’AUTOMNE Saint-Pierre-de-Nogaret a été mis à jour le 2025-10-08 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn