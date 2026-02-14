St-So is Burning / David Stepanoff + Masterbafunk, Le Bistrot de St So, Lille

St-So is Burning / David Stepanoff + Masterbafunk 28 février et 1 mars Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T21:00:00+01:00 – 2026-02-28T23:58:00+01:00

Fin : 2026-03-01T00:00:00+01:00 – 2026-03-01T01:30:00+01:00

SAMEDI 28 FÉVRIER

→ ST-SO IS BURNING

→ DAVID STEPANOFF + MASTERBAFUNK

21H–2H / GRATUIT

(DISCO / SOULFUL / HOUSE)

Ouverture 18h

Snack by ShiiFooMii 19h-22h

Début des concerts : 21h

St So Is Burning est une soirée imaginée comme un hommage aux grandes nuits club parisiennes et à la culture qui les entoure. Une parenthèse nocturne où l’héritage des nuits mythiques vient rencontrer l’énergie de Saint-So, à Lille.

Le nom fait référence au Paris Is Burning (1990), documentaire culte de la culture club et underground.

St So Is Burning se vit comme un safe space : inclusif, bienveillant et respectueux. Chacun·e est libre d’être soi, de danser, de s’exprimer et de partager la nuit dans un esprit de fête et de liberté.

Pour cette première édition, aux commandes :

DAVID STEPANOFF (RÉSIDENT DISCO QUEEN PARIS)

► Figure incontournable des nuits parisiennes, David Stepanoff évolue derrière les platines depuis plus de trente ans. Après ses débuts à la radio et une première grande résidence au Papagayo à Saint-Tropez, il marque durablement la scène club parisienne à travers de nombreuses résidences mythiques, notamment au Bus Palladium.

Il a également été résident des mythiques soirées Disco Queen, le lundi soir au Queen, sur les Champs-Élysées, entre 2006 et 2013, l’un des rendez-vous disco les plus emblématiques des nuits parisiennes.

DJ éclectique et passionné, il navigue entre disco, funk et house, avec des sets généreux, élégants et résolument taillés pour le dancefloor.

ECOUTE – REGARDE

► https://www.instagram.com/david_stepanoff/

► https://www.facebook.com/david.stepanoff/

► https://soundcloud.com/davidoffff

MASTERBAFUNK

► Figure incontournable de la scène lilloise, MASTERBAFUNK est un pur passionné de groove. Influencé par la pop et le funk des années 60-70, il mixe avec une énergie communicative, fusionnant sons rétro et beats actuels pour une ambiance survoltée. Habitué des plus belles scènes et événements, il sait comment transformer une soirée en véritable fête !

ECOUTE – REGARDE

► https://www.facebook.com/djmasterbafunk

► https://www.instagram.com/djmasterbafunk/

Côté miam miam, le snack ShiiFooMii sera là pour vous caler avant le dancefloor : de 19h à 22h, street-food asiatique 100% maison — nems, poulet frit coréen, bánh-mi, frites, options végé… De quoi repartir avec le sourire et le ventre heureux.

Bistrot de St So – Gare Saint-Sauveur

17 Bd JB Lebas – Lille

Ⓜ️ M°2 Lille Grand Palais / Mairie de Lille

À St So, on défend une ambiance inclusive, respectueuse et bienveillante. Viens comme tu es.

