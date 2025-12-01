St Sylvestre 2025 Auberge du Pont Lannilis
St Sylvestre 2025 Auberge du Pont Lannilis mercredi 31 décembre 2025.
St Sylvestre 2025
Auberge du Pont 437 Paluden Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2026-01-01 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Vous cherchez comment terminer 2025 en beauté ? Rendez-vous à l’Auberge du Pont pour une soirée de la St Sylvestre animée et dansante !
Au programme
– Repas festif (menu à venir) ;
– Animations avec de nombreux lots à gagner ;
– Soirée dansante ;
– Bien d’autres surprises…
Chèque de réservation demandé pour confirmer votre réservation.
Soirée tout inclus à 126€
Album photo St Sylvestre 2023
https://www.facebook.com/media/set/…
Album photo St Sylvestre 2024
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871719154958430… .
Auberge du Pont 437 Paluden Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 16 69
