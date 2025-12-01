St Sylvestre 2025 Auberge du Pont Lannilis

St Sylvestre 2025

Auberge du Pont 437 Paluden Lannilis Finistère

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2026-01-01 04:00:00

2025-12-31

Vous cherchez comment terminer 2025 en beauté ? Rendez-vous à l’Auberge du Pont pour une soirée de la St Sylvestre animée et dansante !

Au programme

– Repas festif (menu à venir) ;

– Animations avec de nombreux lots à gagner ;

– Soirée dansante ;

– Bien d’autres surprises…

Chèque de réservation demandé pour confirmer votre réservation.

Soirée tout inclus à 126€

Album photo St Sylvestre 2023

https://www.facebook.com/media/set/…

Album photo St Sylvestre 2024

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871719154958430… .

+33 2 98 04 16 69

