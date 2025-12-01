St Sylvestre SALLE LE CUBE Lauzach

St Sylvestre

SALLE LE CUBE Rue du Pré Fleuri Lauzach Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2026-01-01 05:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter avec nous les dernières heures de 2025 ! Quelle année pleine de surprises ! Alors Raissa et Camille vous proposes un réveillon très Chic mais attention on veut le détail CHOC ! Plusieurs artistes vous accompagnerons pendant le repas et le DJ nous accompagnera pour commencer l’année 2026 ! Le dîner sera concocté par le traiteur Poulin et Fils, la présence de Yannis Why vous fera voyager dans un univers de Magie ! Uniquement sur réservation .

SALLE LE CUBE Rue du Pré Fleuri Lauzach 56190 Morbihan Bretagne +33 7 45 23 09 49

