St Sylvestre SALLE LE CUBE Lauzach
St Sylvestre SALLE LE CUBE Lauzach mercredi 31 décembre 2025.
St Sylvestre
SALLE LE CUBE Rue du Pré Fleuri Lauzach Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2026-01-01 05:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez fêter avec nous les dernières heures de 2025 ! Quelle année pleine de surprises ! Alors Raissa et Camille vous proposes un réveillon très Chic mais attention on veut le détail CHOC ! Plusieurs artistes vous accompagnerons pendant le repas et le DJ nous accompagnera pour commencer l’année 2026 ! Le dîner sera concocté par le traiteur Poulin et Fils, la présence de Yannis Why vous fera voyager dans un univers de Magie ! Uniquement sur réservation .
SALLE LE CUBE Rue du Pré Fleuri Lauzach 56190 Morbihan Bretagne +33 7 45 23 09 49
