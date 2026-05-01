St Sym’ enfête parking mairie Saint-Symphorien-d’Ancelles
St Sym’ enfête parking mairie Saint-Symphorien-d’Ancelles samedi 30 mai 2026.
Saint-Symphorien-d’Ancelles
St Sym’ enfête
parking mairie Place de la mairie Saint-Symphorien-d’Ancelles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Animation au village mise à disposition de barbecues.
Au menu, saucisses, merguez ou côte de porc, ratatouille, frites, fromage, tarte.
Maquillage enfants et tombola.
Ambiance musicale avec Melting Pop .
Réservation avant le 25/05/2026 .
parking mairie Place de la mairie Saint-Symphorien-d’Ancelles 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 92 21 94 comitefetes1ss1@gmail.com
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English : St Sym’ enfête
L’événement St Sym’ enfête Saint-Symphorien-d’Ancelles a été mis à jour le 2026-05-13 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès