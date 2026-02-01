St Valentin Les Grains d’Argent Les Grains d’Argent Dizy

St Valentin Les Grains d’Argent

Les Grains d’Argent 1 Allée du Petit Bois Dizy Marne

Tarif : 69 – 69 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Tout public

Le Samedi 14 Février 2026, c’est la Saint Valentin, une soirée sous le signe de l’amour.

Pour cet événement spécial, veuillez trouver ci-joint le menu élaboré par notre Chef au tarif de 69,00 € par personne, hors boissons, valable uniquement pour le dîner.

Pour les demandes de dîner sans hébergement, un acompte de 50% (34.50 €, voir nos conditions de réservation )vous sera demandé.

Compte tenu du nombre de places limité, nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre réservation dès que possible à l’adresse suivante

Mail reservation@lesgrainsdargent.fr

Téléphone 03.26.55.76.28

CONDITIONS DE RÉSERVATION RESTAURANT GARANTIE

Nous demandons une carte de crédit en garantie avec les 16 chiffres ainsi que la date d’expiration pour confirmer chaque réservation.

MODIFICATION OU ANNULATION

Vous pourrez annuler sans frais jusqu’au 12 Février 2026, au-delà de ce délai, les conditions suivantes s’appliquent

– En cas de non-présentation le jour réservé, votre carte de crédit sera débitée du montant total sur la base du Menu à 69€ multiplié par le nombre de convives réservés.

-En cas d’annulation à moins de 48 heures de la date de réservation, votre carte de crédit sera débitée du montant total sur la base du Menu Entrée, Plat, Dessert multiplié par le nombre de convives réservés.

-Nous vous informons que nous ne garantissons votre table que 15 minutes au-delà de l’heure de la réservation. Sans appel de votre part, la table sera automatiquement réattribuée. .

Les Grains d’Argent 1 Allée du Petit Bois Dizy 51530 Marne Grand Est

English : St Valentin Les Grains d’Argent

