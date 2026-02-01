St Valentin Prise de mousse Prise de mousse Rilly-la-Montagne
St Valentin Prise de mousse Rilly-la-Montagne vendredi 13 février 2026.
Prise de mousse 23 Rue de Reims Rilly-la-Montagne Marne
Tarif : 40 – 40 – 60 EUR
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
2026-02-13 2026-02-14
Tout public
La Saint-Valentin ça se passe aussi chez Prise de Mousse
L’an dernier, vous aviez adoré cette soirée ! Alors, elle est de retour cette année
Un moment à partager à deux , le vendredi 13 ou le samedi 14 février.
Sur réservation uniquement .
Prise de mousse 23 Rue de Reims Rilly-la-Montagne 51500 Marne Grand Est +33 3 26 02 11 50
