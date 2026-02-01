St Valentin Prise de mousse Prise de mousse Rilly-la-Montagne

St Valentin Prise de mousse

Prise de mousse 23 Rue de Reims Rilly-la-Montagne Marne

Tarif : 40 – 40 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-02-14

Tout public

La Saint-Valentin ça se passe aussi chez Prise de Mousse

L’an dernier, vous aviez adoré cette soirée ! Alors, elle est de retour cette année

Un moment à partager à deux , le vendredi 13 ou le samedi 14 février.

Sur réservation uniquement .

Prise de mousse 23 Rue de Reims Rilly-la-Montagne 51500 Marne Grand Est +33 3 26 02 11 50

