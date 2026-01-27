St Valentin Soirée concert HEAT WAVE Saint-Julien-les-Villas
Bistro Regent Saint-Julien-les-Villas Aube
Tarif : 35 – 35 – 35 Eur
Début : 2026-02-14
Laissez vous séduire par la voix d’ Emmanuelle BARBIER entourée de la guitare & le saxo de René-Pierre ADAM.
MENU 35€ apéro LOVE cocktail + planque à partager + plat au choix (magret de canard, saumon grillé, pièce de bœuf, burger du Bistro, etc …) avec frites, salade verte & la sauce Charmélcia + café gourmand
>> Réservation conseillée & appréciée
• Tél 03.25.75.57.00
• stjulien.troyes@bistroregent.fr .
