St Valentin Soirée concert HEAT WAVE Saint-Julien-les-Villas

St Valentin Soirée concert HEAT WAVE

Bistro Regent Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 35 – 35 – 35 Eur

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Laissez vous séduire par la voix d’ Emmanuelle BARBIER entourée de la guitare & le saxo de René-Pierre ADAM.



MENU 35€ apéro LOVE cocktail + planque à partager + plat au choix (magret de canard, saumon grillé, pièce de bœuf, burger du Bistro, etc …) avec frites, salade verte & la sauce Charmélcia + café gourmand



>> Réservation conseillée & appréciée

• Tél 03.25.75.57.00

• stjulien.troyes@bistroregent.fr .

