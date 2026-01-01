St Vincent St Blaise à La Celle-Condé

La Celle-Condé Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00

fin : 2026-01-11 21:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Célébrez la St Vincent St Blaise à la Celle Condé avec le comité des fêtes l’Etoile Bleue .

Assistez à une fête de village avec une cérémonie en matinée à l’église Saint-Germain, suivie de la galette. Matinée prolongée de 16h à 21h avec le bal animé par le musicien Jordan Auclair.

Réservez votre repas tout inclus avant le 5 janvier, comprenant terrine de saumon fumé, sauté de veau et ses pommes de terre, fromages et salade, fôret noire, café et liqueur. 25 .

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 21 19 04

English :

Celebrate St Vincent St Blaise at La Celle Condé with the festival committee l’étoile bleue.

L’événement St Vincent St Blaise à La Celle-Condé La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES