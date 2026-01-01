St Vincent St Blaise à La Celle-Condé La Celle-Condé
St Vincent St Blaise à La Celle-Condé La Celle-Condé dimanche 11 janvier 2026.
St Vincent St Blaise à La Celle-Condé
La Celle-Condé Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-11 10:00:00
fin : 2026-01-11 21:00:00
Date(s) :
2026-01-11
Célébrez la St Vincent St Blaise à la Celle Condé avec le comité des fêtes l’Etoile Bleue .
Assistez à une fête de village avec une cérémonie en matinée à l’église Saint-Germain, suivie de la galette. Matinée prolongée de 16h à 21h avec le bal animé par le musicien Jordan Auclair.
Réservez votre repas tout inclus avant le 5 janvier, comprenant terrine de saumon fumé, sauté de veau et ses pommes de terre, fromages et salade, fôret noire, café et liqueur. 25 .
La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 21 19 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate St Vincent St Blaise at La Celle Condé with the festival committee l’étoile bleue.
L’événement St Vincent St Blaise à La Celle-Condé La Celle-Condé a été mis à jour le 2025-12-29 par OT LIGNIERES