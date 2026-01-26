Stabat Mater Antonín Dvorák Rue Charles Steiner Belfort

Stabat Mater Antonín Dvorák

Eglise Sainte-Odile Belfort

22 mars 2026, 17h00

Ensemble vocal Arcanes Direction Jean-Michel Montornès,

Piano Céline Médard

L’Ensemble vocal Arcanes vous invite à découvrir une œuvre magistrale et profondément émotive du répertoire sacré le Stabat Mater d’Antonín Dvorák.

Composé entre 1876 et 1877, il est la première grande œuvre sacrée du compositeur tchèque qui y met en musique la célèbre séquence médiévale du XIIIe siècle, un texte poignant décrivant la douleur de la Vierge Marie au pied de la croix. La composition naît dans un contexte personnel tragique Dvorák perd successivement trois de ses enfants en bas âge, ce qui confère à cette partition une profondeur émotionnelle rare.

La version que nous proposons est celle fidèle à la toute première mouture de l’œuvre qu’il réalisa pour solistes, chœur et piano, soulignant l’intimité et la ferveur du propos.

La pianiste Céline Médard accompagnera l’Ensemble Arcanes dans cette interprétation sensible et recueillie, offrant une lecture sobre mais intense d’une œuvre où la douleur s’élève vers la lumière.

Une pièce à Capella et une pièce de piano en solo seront proposées pour compléter ce concert. .

English :

