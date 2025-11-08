Stabat Mater d’Antonín Dvorák Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Stabat Mater d’Antonín Dvorák

Place Saint-Vincent Cathédrale Saint Vincent Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Stabat Mater d’Antonín Dvorák proposé par le Choeur de Chambre Opus71.

Le Stabat Mater est la première grande œuvre religieuse de Dvorák d’une grande intensité émotionnelle, qui traduit toute une gamme de sentiments émergeant de l’abîme d’une souffrance déchirante pour s’élever vers les hauteurs de prières remplies de compassion.

La version proposée est la première composée par Dvorák et confiée à quatre solistes, un chœur et un piano. .

