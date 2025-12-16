Stabat Mater de K. Jenkins Église Saint-Merry Paris
Stabat Mater de K. Jenkins Église Saint-Merry Paris dimanche 18 janvier 2026.
Pascal Gallet piano et Choeur Lyrique (30 personnes direction Valérie Gallet
Le dimanche 18 janvier 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-18T17:00:00+01:00
fin : 2026-01-18T19:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-18T16:00:00+02:00_2026-01-18T18:00:00+02:00
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-18-janvier-2026-pascal-gallet-piano-et-choeur-lyrique-30-personnes-direction-val%C3%A9rie-gall +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/866559012415059?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/866559012415059?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D