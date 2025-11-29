Stabat Mater de Pergolèse : version Récital église Ste Marie des Batignolles Paris
Stabat Mater de Pergolèse : version Récital église Ste Marie des Batignolles Paris samedi 29 novembre 2025.
Soprano, Mezzo-soprano & Piano
avec Mise en Scène et Scénographie Florale…
par
Soprano, Yulia Vdovina: Diplômée en direction de chœur (Université d’État d’Omsk) et de la Maison internationale de la musique de Moscou (sous l’invitation de Vladimir Spivakov). Depuis 8 ans à Paris : professeur de chant lyrique et membre de plusieurs chœurs prestigieux.
Nina Zabarovskaya – Mezzo-soprano: Diplômée de l’Académie d’art choral de Moscou. – Soliste dans plusieurs ensembles vocaux de Paris et Versailles – A Chantée sur les scènes prestigieuses : Place Rouge (Moscou) sous la direction de M.Pletnev, Grande Salle du Conservatoire de Moscou sous la direction de E.Svetlanov, Philarmonie de Paris sous la direction de M.Pascal.
Piano, Lex Grigoriev: Diplômé du Conservatoire Supérieur de Saint-Pétersbourg. Lauréat de concours internationaux, avec plus de 300 concerts en Russie et en Europe. A joué sur des scènes prestigieuses : Philharmonie de Saint-Pétersbourg, Conservatoire Rachmaninoff (Paris), en France, Belgique, Turquie, Luxembourg, Suisse. Professeur au Conservatoire municipal de Livry-Gargan.
Mise en scène: Kristian de Melo – Scénographie: Angelina Uliashova-Pottier
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne
vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Version récital avec soprano, mezzo-soprano et piano, mise en scène et scénographie florale.
Le samedi 29 novembre 2025
de 15h30 à 16h30
payant
Public jeunes et adultes.
église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris