Stabat Mater de Pergolèse : version Récital église Ste Marie des Batignolles Paris

Soprano, Mezzo-soprano & Piano

avec Mise en Scène et Scénographie Florale…

par

Soprano, Yulia Vdovina: Diplômée en direction de chœur (Université d’État d’Omsk) et de la Maison internationale de la musique de Moscou (sous l’invitation de Vladimir Spivakov). Depuis 8 ans à Paris : professeur de chant lyrique et membre de plusieurs chœurs prestigieux.

Nina Zabarovskaya – Mezzo-soprano: Diplômée de l’Académie d’art choral de Moscou. – Soliste dans plusieurs ensembles vocaux de Paris et Versailles – A Chantée sur les scènes prestigieuses : Place Rouge (Moscou) sous la direction de M.Pletnev, Grande Salle du Conservatoire de Moscou sous la direction de E.Svetlanov, Philarmonie de Paris sous la direction de M.Pascal.

Piano, Lex Grigoriev: Diplômé du Conservatoire Supérieur de Saint-Pétersbourg. Lauréat de concours internationaux, avec plus de 300 concerts en Russie et en Europe. A joué sur des scènes prestigieuses : Philharmonie de Saint-Pétersbourg, Conservatoire Rachmaninoff (Paris), en France, Belgique, Turquie, Luxembourg, Suisse. Professeur au Conservatoire municipal de Livry-Gargan.

Mise en scène: Kristian de Melo – Scénographie: Angelina Uliashova-Pottier

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Version récital avec soprano, mezzo-soprano et piano, mise en scène et scénographie florale.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h30 à 16h30

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne

vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:30:00+01:00

fin : 2025-11-29T17:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:30:00+02:00_2025-11-29T16:30:00+02:00

église Ste Marie des Batignolles Place du Dr Félix Lobligeois, 75017 Paris