Stabat Mater – Expérience de Lou Cantor Passage Sainte-Croix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 16:00 – 17:30

Gratuit : non 9 € 9 € Billetterie : https://festival-trajectoires.com/stabat-mater-apportez-vos-mouchoirs/ Tout public

Film Dans « Stabat Mater – le solo », Lou Cantor, danseuse et chorégraphe, monte sur scène pour parler des femmes. Parler ou plutôt danser toutes les femmes, et tout particulièrement leurs pleurs. Pleurer les femmes, donc. Elle vous convie ici à assister à une étape de travail, à une larme de solo. Mais ce n’est pas tout. Lors de ce temps ensemble, Lou vous invite aussi à venir explorer avec elle les bienfaits du pleur.Pleurer comme on pourrait chanter ou danser. Pleurer comme un exercice, comme on fait du yoga, de la méditation, ou encore, comme on va chez le coiffeur pour prendre un moment pour soi. Pleurer ensemble, pour œuvrer à l’unisson, pour vibrer collectivement, pour faire groupe. Pleurer pour soulager nos corps de ce qu’ils retiennent, se décharger du poids de nos larmes, pour s’alléger un peu et croire que tout reste possible. Venez tel que vous êtes, en tenue confortable, et n’oubliez pas vos plus beaux mouchoirs. Durée : 1h30 Dans le cadre du festival de danse Trajectoires

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.passagesaintecroix.fr/



