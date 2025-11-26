Stabat Mater Furiosa Lavoir Moderne Parisien Paris

Venez découvrir le spectacle Stabat Mater Furiosa en Janvier, au Lavoir Moderne Parisien !

“Dîtes pourquoi elle est faite la branche ? Pour couvrir d’un drap frais le sommeil des amants ou pour la corde du pendu ? Et si l’amour gueule ouverte pend à la branche, lequel était en trop, l’amour ou la branche ?”

Une voix perce et ajoute sa nuance aux fréquences de la machine. Une mère s’est dressée face à l’homme de guerre, fut-il son fils, son père ou son amant. Cette femme lutte, elle a déjà choisi ses armes : la parole.

Dans cette lutte s’opposent la voix d’un acteur et la musique électronique. Tantôt un duel, tantôt une étreinte. L’idée que la machine serait au service de l’humanité, le seconderait dans ses tâches, sans l’asservir à celles-ci, est un vieux rêve, un espoir usé.

D’autant plus lorsque la machine sert la tentative de l’homme d’exterminer son prochain. Sur ce thème inusable de la guerre, une voix nouvelle, une voix de femme s’impose sur les ruines de la prochaine guerre pour indiquer au peuple des faibles, des écartelés, la marche à suivre.

Compagnie Lencre

Ecriture Jean-Pierre Siméon

Mise en scène Pierre Pfauwadel

Direction artistique Bérénice Durand-Jamis

Avec Pierre Pfauwadel

Découvrez « Stabat Mater Furiosa », un spectacle de théâtre captivant, du 14 au 18 janvier 2026, au Lavoir Moderne Parisien. Écrit par Jean-Pierre Siméon et mis en scène par Pierre Pfauwadel, cette œuvre explore la lutte d’une mère face à la guerre, portée par une voix féminine puissante. Ne manquez pas cet événement unique !

Du mercredi 14 janvier 2026 au dimanche 18 janvier 2026 :

dimanche

de 15h00 à 16h15

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h15

payant

Tarif plein | 22€

Tarif réduit | Étudiant·e, bénéficiaire d’allocations chômage, habitant·e du 18e, + de 65 ans | 15€

Tarif – de 26 ans | 10€

Tarif de groupe | À partir de 10 personnes | 10€

Pour bénéficier des tarifs réduits, vous devez impérativement présenter un justificatif valide.

Public jeunes et adultes. A partir de 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-14T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-18T17:15:00+01:00

Date(s) : 2026-01-14T19:00:00+02:00_2026-01-14T20:15:00+02:00;2026-01-15T19:00:00+02:00_2026-01-15T20:15:00+02:00;2026-01-16T19:00:00+02:00_2026-01-16T20:15:00+02:00;2026-01-17T19:00:00+02:00_2026-01-17T20:15:00+02:00;2026-01-18T15:00:00+02:00_2026-01-18T16:15:00+02:00

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris