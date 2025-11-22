Stabat Mater, Pergolèse Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Stabat Mater, Pergolèse

Samedi 22 novembre 2025 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 47 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Passionnée par la musique sacrée de l’âge baroque, Emmanuelle Haïm dirige son Concert d’Astrée pour une soirée d’une intense qualité émotionnelle, dédiée à la célébration de la Vierge Marie.

Le Concerto pour cordes n°5 de Francesco Durante introduit le Salve Regina. Ce salut à la Vierge de miséricorde est une fervente effusion d’amour à la Reine du Ciel qui intercède auprès du Christ pour le salut de l’âme. Elle a inspiré les musiciens napolitains dont Domenico Scarlatti et Leonardo Leo. La poignante Sinfonia funebre de Pietro Antonio Locatelli précède par son intensité dramatique le célèbre Stabat Mater de Pergolèse, napolitain lui aussi. Ce chant de la douleur de Marie, recueillie au pied de la Croix, donne vie à la vision endeuillée d’une grandeur désespérée. La sublime beauté de cette ultime prière à la Vierge est portée par la soprano Emőke Barath et le contre-ténor Carlo Vistoli, brillants interprètes, rompus à ce répertoire. .

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Passionate about sacred music of the Baroque age, Emmanuelle Haïm leads her Concert d?Astrée for an evening of intense emotional quality, dedicated to the celebration of the Virgin Mary.

German :

Emmanuelle Haïm, die sich leidenschaftlich für die geistliche Musik des Barocks interessiert, dirigiert ihr Concert d’Astrée für einen Abend von intensiver emotionaler Qualität, der der Feier der Jungfrau Maria gewidmet ist.

Italiano :

Emmanuelle Haïm è appassionata di musica sacra del periodo barocco e guida il suo Concert d’Astrée in una serata di intensa qualità emotiva, dedicata alla celebrazione della Vergine Maria.

Espanol :

Emmanuelle Haïm, apasionada de la música sacra del Barroco, dirige su Concert d’Astrée en una velada de intensa calidad emocional, dedicada a la celebración de la Virgen María.

L’événement Stabat Mater, Pergolèse Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence