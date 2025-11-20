STACCATO UBIK Nantes

STACCATO UBIK Nantes jeudi 20 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 19:30 – 21:00

Gratuit : oui Tout public

Staccato, c’est le premier groupe de rythme signé à Nantes, un concept qui vient tout droit d’Argentine.Tout est improvisé sur le moment mais rien n’est laissé au hasard. Dirigés par un chef d’orchestre, basse, saxophone, congas, bombo et voix se rencontrent en live. Les univers et influences des musicien.ne.s se mêlent pour des créations uniques que vous n’entendrez qu’une seule fois !Instagram

UBIK Nantes 44000